Balkan Öğrencilerden Bursalı Tekstil'e 'Bayram' Ziyareti

Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde, sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde üretim yaparak, en son teknolojiyle geliştirdiği tekstil ürünlerini başta Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri olmak üzere; küresel pazarlara 'Türk markası' gururuyla ihraç eden Bursalı Tekstil, '23 Nisan' dolayısıyla anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Bursalı Tekstil, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri için Sırbistan'ın Bujanovac ve Bosna Hersek'in Kiseljak şehirlerinden Bursa'ya gelen Balkan öğrencileri, DOSAB'daki üretim tesislerinde misafir etti.

Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nun davetlisi olarak ülkemize gelen öğrencileri, Bursalı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı ağırladı.

Balkanlarla Aramızda Gönül Köprüsü Var

Oldukça keyifli geçen görüşmede, Balkan ülkelerinden gelen öğrencileri Bursa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Fuat Bursalı, Balkanların Türkiye için önemine değinirken; Balkan milletleri ile aramızdaki gönül köprüsüne ve kültürel bağın kuvvetine vurgu yaptı.

Çocuklarımız İnsanlığın Geleceğidir

Çocuklara bir bayram armağan eden dünyadaki tek liderin Atatürk olduğunu belirten Fuat Bursalı, "Çocuklar insanlığın geleceğidir. Ülkeleri kurtaracak olan liderler, geleceğin büyük adamları çocuklarımızın arasından çıkacak. Bu nedenle çocuklara çok önem veriyoruz. Çocukların iyi eğitim alması gerektiğine inandığımız için okullar yaptırıyoruz, iyi öğretmenlerle parlak nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bursalı Grubu olarak 3. okulumuzu yaptırıyoruz. Tek amacımız çocukların iyi yetişmesi ve insanlığa fayda sağlamalarıdır" dedi.

'Bursalı Tekstil Resim Yarışması' 23 Nisan'a Renk Kattı

Öte yandan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kendi bünyesinde de anlamlı bir organizasyona imza atan Bursalı Tekstil, çalışanların çocuklarına yönelik düzenlediği ve geleneksel hale gelen 'Bursalı Tekstil Resim Yarışması' ile çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Yarışmada derece elde eden resimlerin ödüllendirildiği organizasyonun ardından çocuklar, Bursalı Tekstil elbirliği tablosuna el izlerini bırakarak Türk bayrağı motifi ortaya çıkarırken, Survivor parkurunda verdikleri mücadeleyle de bayramın tadını doyasıya çıkardı.