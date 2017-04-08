Balkan Heyetinden Güllübahçe'ye Ziyaret

Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi Kosava, Bosna, Makedonya, Karadağ gibi Balkanlar'ın dört bir yanında gelen misafirlerini ağırladı.



Aydın ve ilçelerinde bulunan Balkan göçmelerinin ağırlıklı olarak bulunduğu yerleşim yerlerini ziyaret eden heyet, Güllübahçe'deki hemşerilerini de ziyaret etti. Aydın Kosovallılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Aykut'un da aralarında bulunduğu Balkan heyetinin amacı, Başkan göçmenleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yaşatılmasını sağlamak.



Güllübahçe'ye konuk olan Balkan Heyeti'nde Hüseyin Uzer ; "Birlik ve beraberlik duygularının yaşamasını istiyoruz. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında yüzyıllardır süren bağlar var. Orada yaşayan vatandaşlarımız anavatanları ile bu bağları hiç koparmadılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Balkanlarda yaşayan halka imkanlar sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri Balkan gençleri Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görüp, orada üst düzey makamlarda görev yapar konuma geliyor" dedi.



Dernek olarak Balkanlardan gelen konuklarını ağırladıklarını belirten Aydın Kosovallılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Aykut, geçen yıl Güllübahçe'de büyükelçilerin de bulunduğu dayanışma gecesi yatıklarını, Güllübahçe'nin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.



Heyette yer alan Kosavalı Samedin Haciyiç Balkanlarla, Türkiye arasındaki bağın hiç kopmayacağını söylerken; Güllübahçeli iş adamlarından Mehmet Erten ise, Balkanlar'dan gelen konuklarını Güllübahçe'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve onur duyduklarını ifade etti. - AYDIN