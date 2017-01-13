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Balkan Çocuk Oyunları

Balkan Çocuk Oyunları

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!

Balkan Çocuk Oyunları

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!

"Balkanlardan Gelen Soğuk Hava" sergisi kapsamında hazırlanan "Balkan Çocuk Oyunları" isimli atölye çalışmasında çocuklar, kültürlerin zamana karşı direncinin önemli parçası olan Balkan çocuk oyunlarını oynuyor. Çocuklar eve döndükten sonra da oynamaya devam edebilmek ve arkadaşlarıyla paylaşabilmek için oyunun kurallarını şematik olarak kartlara çiziyor. Atölyede çocuklar, farklı bir kültür ve zaman diliminin oyunları ile eğlenmenin mümkün olduğunu deneyimliyor.

1 Şubat Çarşamba 11: 00-13: 00

4 Şubat Cumartesi 11: 00-13: 00

Yaş Grubu: 4-6

Kontenjan: 10 kişi

Eğitmen: Atölye Mil

İlişkili Sergi: Balkanlardan Gelen Soğuk Hava

Kaynak: Etkinlik.io

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Çarşamba
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