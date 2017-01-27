Balkan Ateşi: Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası ve Serkan Çağrı

Yarkın Ritm Grubu, Kocani Orkestrası ve Serkan Çağrı'nın sahne alacağı Balkan Ateşi konseri, Fahrettin Yarkın'ın sanat yönetmenliğinde 27 Ocak 2017'de Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleşecek!



Yarkın Ritm Grubu, 1994'te Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu iki sanatçı Fahrettin ve Ferruh Yarkın'ın, eğitimini aldıkları bu alanı yerel ve uluslararası sahnede tanıtma arzularının bir sonucu olarak kuruldu. Türk ritmleri ve ritm sazlarının aslına uygun icrasını başarıyla gerçekleştiren grup, bu enstrümanları ve kültürü Uzakdoğu, Latin Amerika ve Hindistan'ın melodileriyle başarıyla harmanlıyor.



Naat Veliov tarafından Makedonya'nın Koçani kentinde kurulan Koçani Orkestrası, günümüzde Balkan Çingene Müziği'nin dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri. Balkan melodilerini Türk ritmleri ve tadımlık Latin atmosferiyle buluşturan topluluk, ülkemizde özellikle Emir Kusturica'nın Çingeneler Zamanı filmi ve Šiki šiki baba parçalarıyla tanınıyor.



Konservatuvarla başlayan klarnet eğitimini akademik bir kariyere eviren, teorinin yanı sıra pratikte de enstrümanı virtüözü sayılacak yetkinlikte çalan müzisyen Serkan Çağrı, küçük yaşta başlayan tutkusuna dört elle sarılmış biri. Kayıtları ve canlı performanslarıyla dinleyenleri büyülemesinin yanı sıra yayımladığı Sol Klarnet Eğitimi'yle ilk Türkçe klarnet eğitimi kitabında imzası bulunan bir isim olan Serkan Çağrı, dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı ortak çalışmalara bir yenisini Balkan Ateşi konserinde ekleyecek.



Anadolu ve Balkanların farklı noktalarından çıkan, birbirine yakın olsa da özgünlüğünden ödün vermeyen melodiler yaratan Yarkın Ritm Grubu, Kocani Orkestrası ve Serkan Çağrı, 27 Ocak 2017'de Fahrettin Yarkın'ın sanat yönetmenliğinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleşecek Balkan Ateşi konseriyle bir araya gelecek!