Balkan Ateşi - Shantel & Bucovina Club Orkestar

28 Nisan 2017'deki sahne üstü ayakta konserle Zorlu PSM Ana Tiyatro'da Balkan rüzgarları esecek! Önce Fahrettin Yarkın'ın sanat yönetmenliğinde düzenlenecek Balkan Ateşi projeisyle Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası ve Serkan Çağrı sahne alırken devamında sahne, Shantel & Bucovina Club Orkestar'ın olacak!



20: 00 - Kapı Açılış



20: 30 - Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası ve Serkan Çağrı Konseri



22: 00 - Shantel & Bucovina Club Orkestar



Yarkın Ritm Grubu, 1994'te Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu iki sanatçı Fahrettin ve Ferruh Yarkın'ın, eğitimini aldıkları bu alanı yerel ve uluslararası sahnede tanıtma arzularının bir sonucu olarak kuruldu. Türk ritmleri ve ritm sazlarının aslına uygun icrasını başarıyla gerçekleştiren grup, bu enstrümanları ve kültürü Uzakdoğu, Latin Amerika ve Hindistan'ın melodileriyle başarıyla harmanlıyor.



Naat Veliov tarafından Makedonya'nın Koçani kentinde kurulan Koçani Orkestrası, günümüzde Balkan Çingene Müziği'nin dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri. Balkan melodilerini Türk ritmleri ve tadımlık Latin atmosferiyle buluşturan topluluk, ülkemizde özellikle Emir Kusturica'nın Çingeneler Zamanı filmi ve Šiki šiki baba parçalarıyla tanınıyor.



Konservatuvarla başlayan klarnet eğitimini akademik bir kariyere eviren, teorinin yanı sıra pratikte de enstrümanı virtüözü sayılacak yetkinlikte çalan müzisyen Serkan Çağrı, küçük yaşta başlayan tutkusuna dört elle sarılmış biri. Kayıtları ve canlı performanslarıyla dinleyenleri büyülemesinin yanı sıra yayımladığı Sol Klarnet Eğitimi'yle ilk Türkçe klarnet eğitimi kitabında imzası bulunan bir isim olan Serkan Çağrı, dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı ortak çalışmalara bir yenisini Balkan Ateşi konserinde ekleyecek.



Sahne adı olan Shantel'le tanınan Stefan Hantel, ülkemizde de çok sevilen bir DJ/prodüktör. Geleneksel Balkan müziğini elektronik ritmlerle bir araya getirerek kendine özgü bir sound yaratmayı başaran Shantel, videosunu İstanbul'da çektiği Disko Partizani'yle Türkiye'de büyük bir kitleye ulaştı. 1994'ten bu yana birçok albüm yayınlayan Shantel, Balkan müziğinin dünyaca tanınmasında da büyük pay sahibi oldu.



Anadolu ve Balkanların farklı noktalarından çıkan, birbirine yakın olsa da özgünlüğünden ödün vermeyen melodiler yaratan Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası ve Serkan Çağrı, 28 Nisan 2017'de Fahrettin Yarkın'ın sanat yönetmenliğinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahne üstü ayakta formatında gerçekleşecek Balkan Ateşi konseriyle bir araya gelecek! Hemen ardından ise Shantel & Bucovina Club Orkestar sahne alarak Zorlu PSM seyircisine hafızalardan zor silinecek bir gece yaşatacak!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Balkan Ateşi - Shantel & Bucovina Club Orkestar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır