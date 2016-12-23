TÜMÜ
Haberler Search
Balıköy Beldesinde Girişimcilik Kursu

Balıköy Beldesinde Girişimcilik Kursu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde girişimcilik kursu verildi.

Balıköy Beldesinde Girişimcilik Kursu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde girişimcilik kursu verildi.

İşkur, Kosgeb ve Tavşanlı Madeni Eşya Sanatkarlar Odası tarafından Balıköy'de girişimcilik kursu düzenlendi.

Balıköy Beldesinde İŞ-KUR İl Müdürlüğü, KOSGEB ve Tavşanlı Madeni Eşya Sanatkarlar Odası işbirliğiyle girişimcilik kursu gerçekleştirildi.

Balıköy Lisesinde konferans salonunda Cenap Fillikçioğlu tarafından verilen 4 günlük, 32 saatlik kurs sona erdi.

Katılımcılar alacakları sertifikaları sayesinde kendi işlerini kurdukları takdirde 50 bin TL hibe, 100 bin TL de 0 faizli Sabit Yatırım Desteği alabileceği ifade edildi.

Kursiyerler, İŞ-KUR'a, KOSGEB'e ve Tavşanlı Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odasına düzenledikleri kurstan dolayı teşekkür etti. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads