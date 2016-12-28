Balıklıgöl Yerleşkesi Aydınlatma Projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Balıklıgöl Yerleşkesinde çevre ve aydınlatma düzenlenmeleri yapacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılacak çalışmayla Balıklıgöl'de aydınlatma ve çevre düzenlenmesi ile zemin kaplama işlemi yapılacak.



Balıklıgöl Yerleşkesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Işıkdağ ile inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmaların baharda tamamlanmasının planladığını söyledi.



Kenttin tarih ve turizmine önem verdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:



"Aydınlatma sıkıntısı olan Dergah (Balıklıgöl) havzasında Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydınlatma Projesi geliştirdik. Proje çalışmasına başladık. Başlanılan çalışmaları inceledik. Zemini bozulmuş yerlerde, zemin düzenleme ve kaplama işlemi de yapılacak. Bu ölü sezonu iyi değerlendirip kutsal makamı gerek çevre düzenlemesi, gerek kaplamaları ve gerekse aydınlatmalarıyla bahar aylarına yetiştirip Şanlıurfalıların hizmetine sunacağız."