Balıklıgöl'de Sema Gösterisi

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sema gösterisi yapıldı.



Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Günleri" etkinliklerinin son gününde, Balıklıgöl'ün yan tarafında bulunan alanda, Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu ilahi seslendirdi.



Daha sonra Mevlevi Postnişin Murat Türker önderliğinde Ankara Sema Grubu semazenleri sema gösterisi sundu. Gösteri dua yapılmasıyla son buldu.



Gösteriye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.



Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Atik Sahil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca Hazreti Eyyüp'ü anlatmak amacıya çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Sema gösterisini "Sabırdan semaya 4 mevsim" temasıyla vatandaşlarla buluşturduklarını aktaran Sahil, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlikle bu yılki sabır günlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.