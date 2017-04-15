Turkish Culinary Academy ile "Balıklar ve Deniz Ürünleri 2" eğitimi başlıyor.



Denizden Babam çıksa yerim diyenler için hazırladığımız bu 2. eğitimde "balıktan bunlarda mı yapılıyor muş"diyeceksiniz !!!



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği :



Balık Kokoreç



Bademli Karides Güveç



Deniz Mahsüllü Börek



Tatlı Acı Soslu Karides



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 16.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Balıklar ve Deniz Ürünleri 2



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır