Balıklar ve Deniz Ürünleri 2

Turkish Culinary Academy ile "Balıklar ve Deniz Ürünleri 2" eğitimi başlıyor.

Balıklar ve Deniz Ürünleri 2

Turkish Culinary Academy ile "Balıklar ve Deniz Ürünleri 2" eğitimi başlıyor.

Denizden Babam çıksa yerim diyenler için hazırladığımız bu 2. eğitimde "balıktan bunlarda mı yapılıyor muş"diyeceksiniz !!!

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,

• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.

Etkinlik İçeriği :

Balık Kokoreç

Bademli Karides Güveç

Deniz Mahsüllü Börek

Tatlı Acı Soslu Karides 

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 16.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 30: 00

Kategori : Balıklar ve Deniz Ürünleri 2

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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