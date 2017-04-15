Balıklar ve Deniz Ürünleri 2
Turkish Culinary Academy ile "Balıklar ve Deniz Ürünleri 2" eğitimi başlıyor.
Turkish Culinary Academy ile "Balıklar ve Deniz Ürünleri 2" eğitimi başlıyor.
Denizden Babam çıksa yerim diyenler için hazırladığımız bu 2. eğitimde "balıktan bunlarda mı yapılıyor muş"diyeceksiniz !!!
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,
• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.
Etkinlik İçeriği :
Balık Kokoreç
Bademli Karides Güveç
Deniz Mahsüllü Börek
Tatlı Acı Soslu Karides
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 16.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 30: 00
Kategori : Balıklar ve Deniz Ürünleri 2
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır