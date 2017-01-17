TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Balıklar ve Deniz Ürünleri 1" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.
Denizden Babam çıksa yerim diyenler için hazırladığımız bu eğitimde hep beraber balığa doyacağız …
Etkinlik Detayları:
Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır
Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.
Etkinlik İçeriği :
Balık Çorbası
Fırında Sinarit
Karidesli Salata
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io