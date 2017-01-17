TÜMÜ
Haberler Search
Balıklar ve Deniz Ürünleri 1

Balıklar ve Deniz Ürünleri 1

Turkish Culinary Academy'nin "Balıklar ve Deniz Ürünleri 1" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.

Balıklar ve Deniz Ürünleri 1

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Balıklar ve Deniz Ürünleri 1" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.

Denizden Babam çıksa yerim diyenler için hazırladığımız bu eğitimde hep beraber balığa doyacağız …

Etkinlik Detayları:

Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır

Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.

Etkinlik İçeriği :

Balık Çorbası

Fırında Sinarit

Karidesli Salata

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads