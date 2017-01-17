TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Balıklar ve Deniz Ürünleri 1" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.



Denizden Babam çıksa yerim diyenler için hazırladığımız bu eğitimde hep beraber balığa doyacağız …



Etkinlik Detayları:



Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır



Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği :



Balık Çorbası



Fırında Sinarit



Karidesli Salata



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.