Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte, Muğla Valisi Amir Çiçek ilkokul çocuklarına balık ekmek dağıttı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, çocuklara balık yemeyi sevdirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği, "Balıkla Büyüyorum Programı" kapsamında Çetibeli Ali Fikret Bilgin ilkokulunda balık ekmek etkinliği düzenlendi.



Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Muğla Valisi Amir Çiçek, mangalda pişirilen balıkları çocuklara kendi elleriyle ikram etti.



Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığın besin değerinin ve balıkla beslenmenin öneminin öğrencilere ve öğretmenlere uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi.



Balık ekmek ikramının Muğla'da ilk kez Marmaris'te uygulandığını ve bütün ilçelerde bunun devam edeceğini belirten Çiçek, "Su ürünleri bizim için çok önemli. Balıkçılık konusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Muğla'da ekonomimizin önemli bir bölümü balıkçılık. Bu besin kaynağını öğrencilere tanıtıyoruz. Balıklarımız çok olsun insanlarımızın sağlığı iyi olsun." dedi.



Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya da ülkemizde balık tüketiminin, özellikle çocuklarda çok düşük seviyede olduğunu belirtti.