Balıkesirsporlu Bekamenga Hakem Abay'la Yine Karşı Karşıya

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazar günü evinde Boluspor ile kozlarını paylaşacak Balıkesirspor'un golcü futbolcusu Bekamenga ile hakem Süleyman Abay yine karşı karşıya gelecek.



Balıkesirspor'un 24'üncü haftada oynadığı Sivasspor müsabakasında gol attıktan sonra restorant sahibi Nusret Gökçe'nin kendisiyle özdeşleşen tuzlama hareketini yapan Bekamenga'yı sarı kartla cezalandıran Abay'ın kararı kırmızı beyazlılar tarafından büyük tepkiyle karşılanırken Kamerunlu futbolcu o müsabakadan sonra bir daha gol atamamıştı.



Futbol Şube Sorumlusu Harun Atabay, hakem Abay'ın Bekamenga'ya tribünleri tahrik ettiği için kart gösterdiğini belirterek, "Futbolcular gol sonrası sevinemeyecek mi?" diye konuştu.



- Balıkesir