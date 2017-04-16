Balıkesirspor Yine Kalpar'ın Takımıyla Oynayacak

TFF 1'inci Lig'de perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Balıkesirspor, ev sahibi takımın teknik direktörü Hüseyin Kalpar'ın son 2 yılda çalıştırdığı takımlarla 5'inci defa karşı karşıya gelecek.



Bu hafta Oğuz Çetin'in yerine göreve gelen Kalpar, geçen sezon Kardemir Karabükspor'un başındayken, 3'üncü haftada Balıkesir deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü. Daha sonra Kardemir Karabükspor'dan ayrılan teknik adam, 19'uncu haftada bu kez Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü olarak Balıkesir Atatürk Stadı'na çıktı ve bu maçı da 1-0 kaybetti.



Hüseyin Kalpar, Balıkesirspor rövanşı sezon sonunda play off'ta aldı. Yarı finalde eşleşen Balıkesirspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında Balıkesir'deki ilk müsabaka 0-0 sona erdi.



Aytemiz Alanyaspor, evindeki karşılaşmayı ise 1-0 kazanıp finel vizesini alırken, finalde de Adana Demirspor'u penaltılarla 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.



Tarihi bir başarı yaşattığı Aytemiz Alanyaspor'daki görevinden 17'nci haftada ayrılan Kalpar, hafta içinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile el sıkıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk sınavını geçen sezon 2 farklı takımda 2 mağbuliyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldığı Balıkesirspor karşısında verecek.



- Balıkesir