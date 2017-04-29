Balıkesirspor'un Rakibi Boluspor

TFF 1'inci Lig'de 8 haftadır kazanamayan Balıkesirspor yarın Boluspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Süleyman Abay'ın düdük çalacağı 90 dakikayı TRT Spor yayınlayacak.



Bilet fiyatları kale arkası ve deplasman tribünü 7.5, maraton 10, kapalı 20, VIP tribün 50 TL olarak açıklandı. Kırmızı beyazlı ekipte Nizamettin ve Foxi'nin cezalarının bitmesiyle eksik kalmadı.



Sezona Süper Lig iddiasıyla başlamasına rağmen önce ilk 2, ardından play off yarışına havlu atan Balıkesirspor, ligde 29 maçta 36 puan toplarken, Boluspor'un 44 puanı bulunuyor.



Atatürk Stadı'ndaki son galibiyetini Bandırmaspor derbisinde, 5-0'lık sonuçla alan Balıkesirspor daha sonra iç sahada oynadığı 4 maçı da kazanamadı. Teknik Direktör Can Cangök, güçlü rakiplerini yenerek taraftarlarının gönlünü almak istediklerini söyledi. - Balıkesir