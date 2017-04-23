Balıkesirspor'un Rakibi Altınordu

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde art arda gelen kötü sonuçlarla play off hattından uzaklaşan 35 puanlı Balıkesirspor, yarın son haftaların flaş takımlarından 39 puanlı Altınordu'yu konuk edecek.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlayacak karşılaşmanın biletleri kapalı tribün birinci kategori 50, ikinci kategori 20, maraton 10, kale arkaları ve misafir tribün 7.5 TL'den satışa sunuldu.



Son 7 maçında 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Balıkesirspor, 3 puan özlemini sonlandırmak, son 3 karşılaşmadan zaferle ayrılan Altınordu ise galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek. Ev sahibi ekipte cezalı Nizamettin ve Foxi forma giyemeyecek. Altınordu'da ise milli takıma giden kaleci Berke, cezalı Kerim, sakat Abdülkadir ve Enis bulunmayacak, İzmir'de oynanan maçı Altınordu, son dakikada Göksu'nun penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. - Balıkesir