Balıkesirspor'un Kazancı Abdülkadir

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor, 3-0 geriye düştüğü zorlu deplasmanda lider Eskişehirspor karşısında 3-2'yi yakalamasına karşın evine puansız dönmenin üzüntüsünü yaşarken, Abdülkadir Özgen'in performansı, kurmayların tesellisi oldu. Sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilip ilk yarıda kadro dışı bırakıldıktan sonra devre arasında affedilen tecrübeli santrfor, 72'nci dakikada Nizamettin'in yerine girerken, bir anda oyunun akışını değiştirdi.



Takımına büyük canlılık getiren Abdülkadir 80'inci dakikada attığı golle durumu 3-1 yaparken, 84'üncü dakikada direkten dönen vuruşu Burak tarafından tamamlanınca skor 3-2 oldu. Kalan dakikalarda beraberlik için çabalayan usta golcü amacına ulaşmamasına rağmen, performansıyla teknik heyetten tam not aldı.



Ümraniyespor karşılaşması ertelendiği için bir maçı eksik olan Balıkesirspor'un lider Eskişehirspor ve ikinci sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor'la arasındaki puan farkı 10'a ulaştı.

















- Balıkesir