Balıkesirspor'un Abdülkadiri Var

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'un bu sene Adana Demirspor'dan transfer ettiği Abdülkadir Özgen, ikinci yarıdaki performansıyla kırmızı beyazlı ekibe önemli katkı sağladı.



Sezon başında Bekamenga'nın gölgesinde kalan Abdülkadir, ilk yarıda 5 lig maçında sadece 57 dakika forma giyerken, kupada Hatayspor ve Darıca Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasına karşın gol atamadı. 10'uncu haftada Denizlispor maçında 18 kişilik kadroya alınmamasına tepki gösterdiği için Hüseyin Tok'la birlikte süresiz kadro dışı bırakılan deneyimli golcü devre arasında affedildi.



İkinci yarının ilk haftasında Eskişehir deplasmanı Abdülkadir'in yeniden doğuş maçı oldu. Balıkesirspor 3-0 gerideyken 72'nci dakikada oyuna giren usta ayak takımı 3-2 yenilmesine rağmen 1 gol 1 asistlik performansı ile alkış aldı. Göztepe, Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Altınordu müsabakalarında da toplam 4 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda Balıkesirspor'un kazandığı 6 puana direkt katkı yaptı. İkinci yarıda 13 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 5 golle skor yükünü çeken isim oldu. Bu periyotta Burak 4, Bekamenga 3, Foxi ve İshak 2, Doğa, Eray ve Mehmet 1 gol attı.



- Balıkesir