Balıkesirspor Rekora Koşuyor

TFF 1'inci Lig'de Boluspor'a 1-0 öne geçtiği maçta evinde 2-1 yenilen Balıkesirspor galibiyet hasretini 9 maça çıkarırken 50 yıllık tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Son 9 haftada 5 beraberlik, 4 yenilgi alan Balıkesirspor, daha önce Süper Lig'de kırdığı 10 maç üst üste kazanamama rekoruna çok yaklaştı.



Kırmızı beyazlı ekip, 2014-15 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 3'üncü haftadaki Galatasaray galibiyetinden sonra oynadığı 10 karşılaşmada galip gelememişti. O dönem 14'üncü hafta karşılaşmasında evinde Kasımpaşa'yı 5-3, ardından Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenen Balıkesirspor, bu maçların ardından bu kez de 9 hafta üst üste kazanamayınca küme düşmüştü.



Balıkesirspor, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor mücadelesinde de galip gelemezse Spor Toto Süper Lig'de kırdığı 10 maçlık kazanamama rekorunu 2 yıl sonra egale etmiş olacak. Boluspor randevusunda kızağa çekilen takımın aslarından Bekamenga, Atilla ve İshak'ın Şanlıurfa'da görev alıp almayacakları belirsiz. Okan'ın ise dizinden ameliyat olacağı için sezonu kapattığı açıklandı.



Kırmızı beyazlılarda Teknik Direktör Can Cangök, Bolu yenilgisinden sonra, "Bu takım 9 maç üst üste kazanamayacak bir takım değil. Hocasız çıksalar kazanırlar ama olmayınca olmuyor. Artık maçların bir an önce bitmesini bekliyoruz" diye konuştu. - Balıkesir