Balıkesirspor Moral Arıyor

TFF 1'inci Lig'de son 6 maçta sadece 3 puan alabilen Balıkesirspor, 20 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına yarın başlayacak. Yoğun bir maç trafiğinin ardından 3 gün izin yaparak moral bulan kırmızı beyazlı ekip, düşme hattında yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da galibiyetle dönerek hem kötü gidişe nokta koymayı hem de iyice zayıflayan play off umutlarını yeşertmek istiyor.



Geçmişte Balıkesirspor formasıyla önemli başarılara imza atan Muhammet Reis, Rıza Efendioğlu ve Uğur Akdemir, 20 Nisan'daki randevuda eski takımlarına bir kez daha rakip olacak. Kırmızı beyazlı forma altında şampiyonluklar yaşayan 3 futbolcu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da küme düşmemek için ter akıtıyor. Ligin en skorer isimleri arasında yeralan Muhammet Reis 26 maçta 9 kez gol sevinci yaşarken Rıza 21, Uğur ise 7 maçta forma giydi. - Balıakesir