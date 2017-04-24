Balıkesirspor Ile Altınordu Puanları Paylaştı

TFF 1. Lig'in 29. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Balıkesirspor Ile Altınordu Puanları Paylaştı

TFF 1. Lig'in 29. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 berabere bitti.

Maçtan dakikalar

48. dakikada gelişen ani Altınordu atağında ceza sahasına ortalanan topu Barış Alıcı kafa ağlara yolladı. 0-1

64. dakikada ceza sahası dışında Burak Çalık'a yapılan faul atışını Abdulkadir direkt kaleye gönderdi. Top kaleci Berke'nin solundan ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Balıkesir Atatürk Statı

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Engin Erdem xx, Soner Maraş xx

Balıkesirspor: Atilla xx, Eray Ataseven xx, Mehmet Boztepe xx (Doğa İşeri dk. 80 x), Bekamenga x (Oğuzhan dk. 58 x), Okan xx, Cüneyt Köz xx, Burak Çalık xx (Rahmi Anıl dk. 90+3 ?), Glumac xxx, Bülent Cehavir xx, İshak Çakmak xxx, Abdulkadir Özgen xx

Yedekler: Vukovıc, Çağatay, İbrahim, Akçan Deniz

Teknik Direktör: Can Cangök

Altınordu: Berke xx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Serkan xx (Alican dk. 81 x), Fatih xx (Hasan Kabze dk. 59 x), Erdoğan xx, Arif xx (Oğulcan dk. 72 x), Barış xx, Yusuf Abdioğlu xx, Okan Derici xx

Yedekler: Erce, Seydi, Yusuf Yalçın, Ali Mert

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Barış (dk. 48) (Altınordu), Abdulkadir (dk. 64) (Balıkesirspor)

Sarı kart: Glumac (Balıkesir)

(Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları /İHA)

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