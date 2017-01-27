Balıkesirspor-Giresunspor: 0-1





STAT: Balıkesir Atatürk



HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Engin Erdem (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx) - Okan (xx), Oğuzhan (xx), Glumac(xx), Bülent (xxx), Eray (xx) (Dk. 80 Abdülkadir x), İshak (xx), Nizamettin (xx),Foxi (xx) (Dk. 65 Mehmet xx), Burak (x), Bekamenga (x)



GİRESUNSPOR: Eser (xx) - Berkan (xx), Onur (xx) Özgür (xx), Hüsamettin (xx), Dimitriadis (xxx), Dodo (xxx), Abwo (xx) (Dk. 80 Lopes x), Recep (xx) (Dk. 89 Cihan), Volkan (xxx), Özgür Can(xx) (Dk. 73 Isaac xxx)



GOL: Dk. 76 Isaac (Giresunspor)



SARI KARTLAR: Recep, Berkan, Eser, Volkan (Giresunspor), Bekamenga, Oğuzhan (Balıkesirspor)



TFF 1. Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hedefindeki iki takımdan Balıkesirspor evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 76'ncı dakikasında Isaac'in kaydettiği frikik golüyle galibiyete uzanan Giresun ekibinde Volkan, uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Giresunspor 30 puana yükselirken, Balıkesirspor 24 puanda kaldı.



12'nci dakikada Volkan'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



31'inci dakikada Burak sol ayağı ile yerden sert vurdu, kaleci Eser ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.



33'üncü dakikada Burak'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Nizamettin kullandı, meşin yuvarlak defanstan döndü.



38'inci dakikada Dodo'nun yerden vuruşunda top kaleci Vukovic'in bakışları arasında direğin yanından auta gitti.



43'üncü dakikada Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta Özgür Can çok iyi yükselip, kafayı vurdu, Vukovic topu direk dibinde zorlukla çeldi.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



76'ncı dakikada Volkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Isaac, Vukovic'i avladı: 0-1.



83'üncü dakikada Bülent'in nefis ortasında Bekamenga altı pasta topa dokunamadı.



90'ıncı dakikada Giresunspor ceza alanında yaşanan karambolde Balıkesirspor mutlak bir golü daha kaçırdı.



90+3'üncü dakikada Oğuzhan'ın Isaac'ı düşürmesiyle Giresunspor penaltı kazandı. Atışı Volkan kullandı, kaleci Vukovic üzerine gelen şutu kurtardı.



Maç Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti. - Balıkesir