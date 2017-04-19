Balıkesirspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Sınavında
TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek play off umudunu mucizelere bırakan Balıkesirspor 28'inci haftanın kapanış karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.
TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek play off umudunu mucizelere bırakan Balıkesirspor 28'inci haftanın kapanış karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek, zorlu doksan dakika TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
Balıkesirspor'da cezalı olan Nizametin kadroda yer almazken, 3'er sarı kartı bulunan Foxi, Okan ve Mehmet Boztepe sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bu arada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Muhammet Reis, Rıza Efendioğlu ve Uğur Akdemir, Balıkesirspor'da ise Foxi eski takımlarına karşı forma giymenin heyecanını yaşayacak. Kritik randevu öncesi Balıkesirspor'un 34, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un ise 24 puanı bulunuyor. - Balıkesir