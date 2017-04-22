Balıkesirspor Galibiyete Hasret

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla play off hattından uzaklaşan Balıkesirspor, son 2 ayda oynadığı 7 maçta galibiyete hasret kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, son olarak 25 Şubat'ta deplasmanda oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasını 2-1 kazandı. Ardından üst üste oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Balıkesirspor, 17 puan kaybetti. Attığı 46 golle 48 kez ağları sarsan Eskişehirspor'den sonra TFF 1. Lig'in en golcü takımı olan Balıkesirspor'da golcülerdeki düşüş de sonuçlarda etkili oldu. Balıkesir, son 4 lig maçında sadece 2 gol attı.



Ligde pazartesi günü Altınordu'yu ağırlayacak Balıkesirspor'un evindeki son galibiyeti ise ilçe takımı Bandırmaspor'a karşı oldu. 19 Şubat'ta oynanan tarihi maçta yıllardır büyük bir çekişme yaşadığı Bandırmaspor'u 5-0 yenen ve bu galibiyeti günlerce kutlayan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra Atatürk Stadı'ndaki 3 maçı da kazanamadı. Altınordu randevusuyla birlikte galibiyet özlemine son vermeye çalışacak Balıkesirspor, ilk yarıda mağlup olduğu Altınordu'dan rövanşı almayı hedefliyor. - Balıkesir