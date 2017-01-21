Balıkesirspor, Eskişehir'den Puansız Dönüyor

TFF 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök basit goller yediklerini söyledi.



Kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "İki takımın da açık oynadığı bir maçtı. Bol heyecanlı, bol gollü bir maç oldu. Galip gelmek için geldik. Bunun için net pozisyonlar yakaladık. Son hamleleri güzel yapmış olsaydık arklı olurdu. İkinci yarı yediğimiz goller çok basitti. Goller sonrası morelimizin bozulduğunu gördük. Son 10 dakikada karşılamayı çevirebileceğimizi gösterdik. Durum 3-2'ye geldikten sonra öne geçebileceğimiz pozisyonlar oldu. Eskişehirspor'u tebrik etmekten başka bir şey yok. Önümüzde ki maça bakacağız" dedi. - ESKİŞEHİR