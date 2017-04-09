Balıkesirspor-Denizlispor Notları





TEK DEĞİŞİKLİK



Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök, geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup olan kadroda tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Foxi'nin yerine sağ kanatta Mehmet Boztepe'ye görev verdi. Genç futbolcu da kırmızı beyazlı forma ile ilk resmi golünü Denizlispor'a atmanın sevincini yaşadı. Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kartla 4 maç ceza alan Nizamettin Çalışkan yine kadroda yoktu.



ÖZLEM GİDERDİLER



Denizlispor'da daha önce Balıkesirspor forması giyen Alfred Sankoh ve Kerem Can Akyüz ilk 11'de oynadı. Yine kırmızı beyazlıların eski oyuncusu kaleci Zeki Ayvaz ise yedek soyundu. Üç futbolcu maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla özlem giderdi.



TRİBÜNLER DOLMADI



Müsabakaya ilgi, beklenenin çok altında oldu. Balıkesirsporlu taraftarlar tüm çağrılara karşın yine tribünleri dolduramadı. Maraton ve kapalı tribünde büyük boşluklar dikkat çekti. Onkolikler buna rağmen maçın başından itibaren takımlarına destek verirken, Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'ye de sevgi gösterilerinde bulundu.



DENİZLİSPOR'A DESTEK



Denizlisporlu taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil Cephe ve 57 Gençlik, misafir tribünde ayrı iki grup olarak takımlarına destek verdi. Karşılaşmayı yaklaşık 2000 kişi izledi.



CENGİZ TARIM TAKIMINI İLK DEFA YÖNETTİ



Denizlispor'da teknik sorumlu Ali Tandoğan'ın istifa edip ayrılmasının ardından sahaya yeşil siyahlı ekip, sahaya antrenör Cengiz Tarım yönetiminde çıktı. - Balıkesir