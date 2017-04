- Balıkesirspor - Denizlispor maçının ardından

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök:

"Bir suçlu varsa o da benim"

Denizlispor Kaleci Antrenörü Cengiz Tarım:

"Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık"



BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Denizlispor deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, bütün suçun kendisinde olduğunu söyledi.

Denizlispor maçını kazanmak zorunda olduklarını, fakat maçı kendi elleriyle ittiklerini söyleyen Cangök, "Futbolcularım adına hepinizden özür dilerim. Bana göre ilk yarı çok farklı koparmamız gereken bir maçı kendi ellerimizle ittik. İkinci devrede de Abdulkadir'in vurduğu direkten dönen top, bir de kafa topu geldi arkasından. Bazen de top istemiyor insanı. Adamlara ikinci devre biraz daha geniş bir alan verdik. Üstümüze Moritz ile oyun kurarak gelmeye başladılar. Ama ne olursa olsun bu maçı kazanmalıydık. Hiç bir şekilde mazereti yok. Bir suçlu aranıyorsa suçlu benim" dedi.

Futbol ve antrenörlük hayatında çok az yaşadığı maçlardan biri olduğunu söyleyen Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Çocuklara devre arası ısrarla söyledim. Farkı artıramasak başımız ağrır ve nitekim ağrıdı. Geriye düştüğün zaman da işin içinden çıkmak telaş ve panik getiriyor. Çok üzgünüz söyleyecek bir şey bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

Denizlispor tarafı

Denizlispor kaleci antrenörü Cengiz Tarım ise, kazanılması gereken bir maç olduğunu belirterek, "İlk devre çok kötü oynadık. Pas yapamadık ve bocaladık. Ama ondan sonra ikinci yarı Moritz'in oyuna girmesiyle oyun tamamen değişti. Kazanmamız gerekiyordu kazandık. Bizim açımızdan çok çok iyi bir 3 puandı" dedi