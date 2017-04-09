Balıkesirspor-Denizlispor: 1-2





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)



BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) - Okan (xx) (Dk. 62 Oğuzhan xx), Cüneyt (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Eray (xx), İshak (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 77 Foxi x), Abdulkadir (xx), Burak Çalık (xx), Bekamenga (xx)



DENİZLİSPOR: Asil (xx) - Taşkın (xxx), Ömer (xx), Cenk (xx), Keremcan (xx) (Dk. 87 Taha), Sankoh (xx), Cihan (xx) (Dk. 46 Moritz xxx), Kappel (xxx), Veli (xx) (Dk. 80 Barış xxx), Ziya (xxx), Yasin (xx)



GOLLER: Dk. 21 Mehmet (Balıkesirspor), Dk. 55 (penaltı) Moritz, Dk. 86 Barış (Denizlispor)



SARI KARTLAR: Bülent, Abdulkadir, Oğuzhan, İshak (Balıkesirspor), Ziya, Barış (Denizlispor)



TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 27. hafta mücadelesinde Denizlispor deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golü 21'inci dakikada Mehmet'ten gelirken 55. dakikada Moritz'in penaltı golüyle eşitliği sağlayan Denizlispor, 86'ncı. dakikada Barış'la galibiyete uzandı: 1-2. Bu sonuçla üst üste 3'üncü yenilgisini alan, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Balıkesirspor 34 puanda kalırken teknik sorumlusu Ali Tandoğan'ın istifasının ardından antrenör Cengiz Tarım yönetiminde sahaya çıkan Denizlispor 34 puana ulaştı.



3. dakikada Bülent'in soldan ortasında top üst direğe çarpıp auta çıktı.



21. dakikada Balıkesirspor golü buldu. Soldan ceza alanına giren Burak Çalık'ın pasında arka direkte boş pozisyondaki Mehmet Boztepe düzgün bir vuruşla topu filelerle yolladı: 1-0.



26. dakikada Mehmet'in pasında bu kez Abdulkadir vurdu, top defanstan döndü.



33. dakikada Abdulkadir'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Asil topu bloke etti.



38. dakikada Cihan'ın pasıyla topla buluşan Ziya'nın vuruşunda kaleci Atilla gole izin vermedi.



45. dakikada Kappel, ceza yayı üzerinde topla buluştu, ancak zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. İlk yarı Balıkesirspor'un1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



55. dakikada Denizlispor'dan Moritz'in kafa vuruşunda kaleye yönelen top Bülent'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Moritz kaleci Atilla ile topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.



66. dakikada Burak'ın pasında Abdulkadir mükemmel vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.



67. dakikada Mehmet'in sağdan mükemmel ortasında Abdulkadir altı pasta zor olanı yaptı ve topu kale yerine auta gönderdi.



86. dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ çaprazda topla buluşan Barış rakibinden sıyrılarak topu köşeye gönderdi: 1-2.



88. dakikada Burak kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu ve yüzde 100 gollük pozisyonu kaçırdı. Maç konuk ekibin galibiyetiyle noktalandı: 1-2.



- Balıkesir