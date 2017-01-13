Balıkesirspor'dan Ümraniyespor Sahasına Tepki

BALIKESİRSPOR, yarın deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçı için İstanbul'da kampa giderken, karşılaşmanın yapılacağı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın oynanmayacak bir durumda olduğunu iddia etti.



Sosyal medya hesabından sahanın fotoğraflarını paylaşan Basın Sözcüsü Alp Kaan, "Burada maç falan olmaz, 15 santim çökme var, sakatlık yüzde yüz" ifadesiyle tepkisini dile getirdi.



Bu arada Balıkesirspor yönetiminin stat değişikliği için Futbol Federasyonu'na başvurduğu da açıklandı.









- Balıkesir