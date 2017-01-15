Balıkesirspor'dan Teşekkür

BALIKESİRSPOR'un dün deplasmanda Ümraniyespor ile oynaması gereken ikinci yarının ilk maçı, Ümraniye İlçe Stadı'nın zemini bozuk olduğu için ileri bir tarihe ertelenirken, kırmızı beyazlı yöneticiler ev sahibi takımın konukseverleriğine teşükkür etti. Ümraniyespor yönetiminin, kendilerini yemekte ağırlayıp son derece misafirperver davrandığını belirten Başkan Feyyaz Çiftçi,"Başta Başkanı Recep Yoğurtçu olmak üzere tüm Ümraniyespor camiasına teşekkür ederiz" dedi.





Öte yandan 10 günlük Antalya kampının ardından Ümraniyespor maçı için direkt İstanbul'a giden kafile, müsabakanın ertelenmesi üzerine Balıkesir'e döndü.



Kırmızı beyazlılar 20 Ocak Cuma günü oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarına bu akşam başlayacak. Bu arada yönetim sağ bek Uğur Aygören'i, sezon sonuna kadar 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kırıkkalespor'a kiraladı. 22 yaşındaki Uğur, ilk yarıda sadece 1 lig, 2 kupa maçında görev yaptı.







- Balıkesir