Balıkesirspor'dan Açıklama Açıklaması

Son günlerde kamuoyunda Balıkesirspor'a yapılan bağışın Karesispor'a verildiği iddiasına Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak cevap verdi.



Balıkesirspor Kulübü'nden yapılan basın açıklamasında, "Bilindiği üzere kulübümüz 2014-2015 Futbol Sezonunda Türkiye Süper Ligi'nden düşmüş ve Süper Lig'de bulunduğu sezon içerisinde bünyesinde bulundurduğu bir çok futbolcuyla TFF ve FIFA nezdinde bir takım maddi ve hukuki sorunlar yaşamıştır. Süper Lig'den alt lige düşen kulüplerin yaşadığı sıkıntılar ve sonrasında yaşadıkları hızlı düşüşler tüm futbol kamuoyunun malumudur. Yönetim Kurulumuz göreve geldiği günden bu yana Balıkesirspor Kulübü'nün daha önce bazı başka kulüplerin yaşadığı akıbeti yaşamaması için çok büyük bir çaba sarf etmiş ve bu 2 sezon içerisinde bunda başarılı olmuştur. Kulübüne küsmüş, heyecanını yitirmiş, ümitlerini kaybetmiş bir şehrin umutlarını yeniden yeşertmek adına her türlü mücadeleyi ve fedakarlığı göstermiştir. FIFA nezdindeki davalar takip edilmiş, bazı dosyalar kapatılmış, bazı dosyaların da yapılandırılıp, ödemelerinin yapılması konusunda girişimler yapılmıştır. Bu süre zarfında tesislerimiz baştan aşağı yenilenmiş, yıllardır büyük bir sorun olan yeni bir antrenman sahası kulübümüze kazandırılmıştır" denildi.



Balıkesirspor'un basın açıklamasının devamında, "Federasyon, yayın, isim hakkı gibi tüm gelirleri daha önce temliklenmiş olan ve buralardan hiçbir geliri olmayan kulübümüzün, tüm kamuoyunun bildiği üzere hiçbir başka gelir kalemi de yoktur. Bu süre zarfında Balıkesirspor'un tek geliri yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları ve bağışlar olmuştur. Bu sponsorluk anlaşmalarının ve bağışların sağlanmasında en büyük katkı payı şüphesiz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur beyefendiye aittir. Kulübümüz 2 sezondur daha önce Süper Lig'den düşen kulüplerin akıbetini yaşamadıysa, herhangi bir puan silme cezası ile karşılaşmadıysa, bu durum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız'ın kulübümüzü sahiplenmesi ile olmuştur. Hala devam etmekte olan sıkıntılı süreçten kulübümüzün çıkışı da yine Sayın Başkanımız'ın desteği ile olacaktır. Bize göre Balıkesirspor bu şehrin en önemli ve en büyük markasıdır. Bizim yönetim anlayışımıza göre Balıkesirspor'umuzu şehrin diğer kurumları ile kavga ettirmenin kulübümüze katacağı hiçbir fayda yoktur. BEST Basketbol Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Karesispor kulüpleri de bu şehrin farklı platformlarda yarışan değerleridir. Bu kulüpler birbirlerinin rakibi değil ancak ve ancak destekçisi olmalıdırlar. Bu kulüplerin her birinin gelirleri ve sponsorları farklıdır" denildi. - BALIKESİR