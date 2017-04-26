Balıkesirspor'dan Açıklama

BALIKESİRSPOR'da Teknik Direktör Can Cangök'ün camiayı birlik beraberliğe çağıran sözlerinin ardından yönetim kurulu da kulübün resmi sitesinden yazılı açıklama yaptı.



"Şehir olarak kenetlenip kulübümüze sahip çıkmazsak FIFA tarafından verilecek puan silme, transfer yasağı, hatta küme düşürme gibi cezalarla karşılaşabiliriz" denilen açıklamada "Gün kavga etme değil, birlik ve beraberlik içinde kenetlenme günüdür. Balıkesirspor'u kentin diğer kurumları ile kavga ettirmenin kulübümüze hiçbir faydası yoktur. BEST Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Karesispor da bu şehrin farklı platformlarda yarışan değerleridir. Bu kulüpler birbirlerinin rakibi değil, destekçisi olmalıdır" ifadesini yer verildi.



Açıklamada, 2014-15 sezonunda Süper Lig'den düşen Balıkesirspor'un pek çok futbolcuyla hukuki sorunlar yaşadığını hatırlan yönetim, göreve geldikten sonra bu sorunların çözümü için büyük gayret gösterildiğini belirterek şöyle devam etti:



"Balıkesirspor 2 sezondur daha önce Süper Lig'den düşen kulüplerin akıbetini yaşamadıysa, herhangi bir puan silme cezası ile karşılaşmadıysa, bu durum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'un kulübümüzü sahiplenmesi ile olmuştur. Hala devam etmekte olan sıkıntılı süreçten çıkış da yine Sayın Uğur'un desteği ile olacaktır. Balıkesirspor en değerli markamızdır. Değerini tüm şehir olarak bilmeliyiz. Sadece birkaç yönetici ve belediyelerin meselesi olmamalıdır." - Balıkesir