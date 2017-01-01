Balıkesirspor'da Transfer Sıkıntısı

TFF 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor ara transfer dönemine sancılı giriyor. Şu ana kadar 6 futbolcuyla yollarını ayıran Balıkesirspor, elindeki oyuncuları kadroda tutmaya çalışırken, takıma da takviye yapmaya çalışıyor.



Teknik direktör Can Cangök kulübün mali problemler yaşadığını bildiğini ancak bütçeyi zorlamadan transfer yapabileceklerini söyledi. Başkan Feyyaz Çiftçi ise kadronun sayı olarak eksik olduğunu belirtirken, "Önce borçları ödeyerek transfer yasağının kaldırılması gerekiyor. Transferden önce altyapıdan gelen gençlerimizi takıma kazandıracağız" dedi. - Balıkesir