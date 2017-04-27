Balıkesirspor'da Nizamettin ve Foxi Dönüyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Balıkesirspor'da pazar günü iç sahada oynananacak Boluspor karşılaşmasında cezalarını tamamlayan Nizamettin ve Foxi'nin takıma dönecek olması teknik heyeti rahatlattı. 26 Mart'ta Ümraniyespor'la oynanan erteleme maçında gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Ümit Öztürk'e küfrettiği gerekçesiyle 4 müsabakadan men edilen orta saha Nizamettin'in yeniden ilk 11'e döneceği öğrenildi.



Teknik Direktör Can Cangök'ün Foxi'ye de hazır ol emri verdiği bildirildi. Kötü gidişata Boluspor karşısında dur diyeceklerini ifade eden Can Cangök, "İki orta saha oyuncumuz yeniden aramıza katıldı. Bolu'dan 3 puan alarak yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.



Öte yandan pazar günü saat 16.00'da Atatürk Stadı'nda oynanacak Boluspor karşılaşmasının biletleri de satışa sunuldu. Bilet fiyatları kale arkası ve deplasman tribünü 7.5, maraton 10, kapalı 20, VIP tribün de 50 TL olarak belirlendi. - Balıkesir