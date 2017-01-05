Balıkesirspor'da Mutlu Son

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'da Eray Ataseven krizi tatlıya bağlandı. 520 bin TL'lik alacağı ödenmediği için Antalya kampına katılmayan Eray'a parasının büyük bölümünün verildiği ve genç futbolcunun bu akşam takıma dahil olacağı açıklandı.



Yine alacakları yüzünden yaşanan sorunlar nedeniyle önce kadro dışı kalan ardından affedilen santrfor Abdülkadir Özgen takıma dönerken, sezon başında 25 kişilik kadroda düşünülmeyen stoper Cüney Köz de daha önce açıklandığı gibi Antalya'da takımla birlikte çalışmalara başladı. Kırmızı beyazlı ekipte Foxi ve Bekamenga'nın en geç yarın Antalya'da olacağı bildirildi.



İlk yarı sonunda sözleşmesini fesih eden N'Dongala'nın ise Antalya'ya gelip, yöneticilerle bir görüşme yapacağı ve Fransız futbolcunun bu görüşme sonrası takıma dönebileceği öne sürüldü. Ara transferde kadronun büyük ölçüde korunması moralleri yükseltirken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kanalıyla kesinleşen 1.3 milyon TL tutarındaki borcu ödeyip transfer tahtasını açmaya çalışan yönetim, yasağı kaldırıp kampa katılan Eskişehirsporlu Erkut'a imza attırmayı planlıyor.









- Balıkesir