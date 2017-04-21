Balıkesirspor'da İshak'ın Şanssızlığı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Balıkesirspor, 28. haftanın kapanış randevusunda düşme potasındaki Gazientep Büyükşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken kırmızı beyazlı ekibin usta ayağı İshak Çakmak, zorlu 90 dakikanın en şanssız ismi oldu.



Karşılaşma golsüz devam ederken 24'üncü dakikada takımının kazandığı penaltıyı değerlendiremeyen İshak, 76'ncı dakikada Eray'ın golüyle 1-0 öne geçtikten sonra bu kez 83'üncü dakikada topu kendi ağlarına göndererek Balıkesipor'u galibiyetten etti. Müsabaka sonrası büyük üzüntü yaşayan İshak'ı takım arkadaşları ve teknik heyet güçlükle teselli etti.



Gaziantep'te şanssız bir doksan dakika yaşadıklarını belirten teknik direktör Can Cangök, farklı kazanabilecekleri bir maçta beraberliğe razı olduklarını belirtirken şunları söyledi:



"Çok sayıda pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Play off yolunda 2 puan daha kaybettik. Kalan maçlara daha iyi motive olmalıyız,. Dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. "Bazı şeyler yerine gelseydi bu ligi çok rahat ikinci bitirebilirdik."



Bu arada Gaziantep'te gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Foxi, 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak Altınordu maçında forma giyemeyecek.



- Balıkesir