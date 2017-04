Balıkesirspor'da Cangök Acı Konuştu

TÜRKİYE 1'rinci Ligi'nde pazartesi mesaisinde Altınordu ile evinde 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'un galibiyet hasreti 8 haftaya çıkarken teknik direktör Can Cangök, önemli açıklamalarda bulundu.



"Son 8 maçın 3'ünü kaybettik, 5'inde berabere kaldık. Allah aşkına, bu takım 8 maçtan 1'ini bile kazanamaz mı?" diyen Cangök, kulüpte yaşanan ekonomik sorunlara değinirken de şunları söyledi:



"Futbolcuların kafası rahat olsaydı, maddi sorunlarımızı aşsaydık her şey daha farklı olurdu. Aylardan bu yana ekonomik sorunlarla boğuşuyoruz. Başkan ve yönetim çabalıyor ama bir yerlere bağımlı kaldığın zaman işler zora giriyor. Maalesef oyunculara emeklerinin karşılığını veremedik, onlardan da istediğimiz verimi alamadık."



Geçmişte Süper Lig'de yer alan Orduspor ve Sakaryaspor'un bugün alt liglerde mücadele ettiğini, Ankaragücü'nün 1'inci Lig'e yeni çıktığını hatırlatan Cangök. şöyle devam etti: "Balıkesirspor da bir şekilde Süper Lig'den düştü. Ama bulunduğumuz ligin kıymetini bilmeliyiz. Yoksa buralarda da barınamayız. Balıkesirspor bir tane, Balıkesirspor hepimizin. Güzel bir markamız var. Onu ayakta tutmak için çaba sarfedelim. Eleştirmek, vurmak, kırmak en kolayı. Ben de aynı şeyleri yapsaydım bu takım paramparçaydı. Yeni sezonda daha planlı programlı olmalıyız. Balıkesirspor herşeyin en iyisini hak ediyor. Birileri sahip çıkmalı. Taraftarlar, bürokratlar, şehrin ileri gelenleri birlik ve beraberlik içinde olmalı yoksa hiçbir şey olmaz."



"BEKAMENGA'YA KIZMAYIN"f



Can Cangök, Altınordu maçında oyundan aldığı için tepki gösteren Bekamenga'ya kızmamak gerektiğini söyledi. Cangök, bu konuda şöyle konuştu:



"Bekamenga böyle bir futbolcu değil. Dikkat ederseniz kopuk kopuk oynuyor. O da yorgun, o da işin başka yerlerine bakmaya başladı. Bu sadece Bekamenga ile ilgili değil, diğer oyuncular da böyle. Ben de yurt dışına gitsem, değişik şeylerle karşılaşsam yadırgarım. Her şeye rağmen yerli yabancı tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Burada kim oynarsa oynasın onları mutlu etmek zorundayız. Onlar misafirimiz. Onlar mutlu olmazsa başarı da gelmez. Bu çocuklara alkışı bile çok görüyoruz. Hepsinin ayağına sağlık."



