Balıkesirspor-Boluspor Notlar

TFF 1'inci Lig'de 8 haftadır kazanamayan Balıkesirspor'da Boluspor maçı öncesi takımın en başarılı isimlerinden Bekamenga, Atilla, Okan ve İshak Çakmak maç kadrosuna alınmadı.



Kaleci Atilla'nın omzundan, Okan'ın da dizinden ameliyat olacağı bildirildi. İshak'ın ise kamp kurallarına uymadığı ve disiplinsizlik yaptığı için kadroya alınmadığı öğrenildi. Okan ve İshak mücadeleyi tribünden izledi. Kamerunlu golcü Christian Bekamenga'nın ise teknik kadro tarafından kadroda tercih edilmediği öğrenildi. Altınordu maçının ardından Bekamenga'ya sahip çıkan Teknik Direktör Can Cangök'ün Kamerunlu golcüyü kadroya almaması şaşkınlıkla karşılandı.



Balıkesirspor'da 4 maçlık cezası sona eren Nizamettin ve sarı kart cezası nedeniyle Altınordu derbisinde oynamayan Foxi Kethevoama, Boluspor maçıyla birlikte takıma döndü ve ilk 11'de sahaya çıktı. Takımın 4 önemli futbolcusunun yokluğunda Oğuzhan ve Doğa da ilk 11'de forma giyme şansı buldu. Hırvat file bekçisi Vukovic haftalar sonra kaleye geçerken, genç kaleci Asil Kaan Eryılmaz da yedek bekledi.



Balıkesirspor'da bir süre önce kalp krizi geçiren tribünlerin renkli ismi Diyojen Hilmi, Bolu maçında kapalı tribündeki yerini aldı. Maç öncesi yönetim kurulu adına Harun Atabay'ın evinde ziyaret ettiği Diyojen Hilmi'yi, "Gün birlik ve beraberlik günü" diyerek maça davet ettiği öğrenildi.



Ev sahibi ekipte taraftarın maça ilgisi yine azdı. Karşılaşmadan önce Gaziantepspor'un geçen hafta intihar eden Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bolusporlu taraftar da takımlarını Balıkesir deplasmanında yalnız bırakmadı. Bolusporlu yaklaşık 300 taraftar, kale arkasında takımlarına destek verdi. Mücadeleyi yaklaşık 1500 kişi izledi. - Balıkesir