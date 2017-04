Balıkesirspor - Boluspor Maçının Soyunma Odaları

KORKU YAŞAYAMAYALIM



BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Can Cangök, TFF 1. Lig'de Boluspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından düşme korkusu yaşamamak için kalan karşılaşmalardan mutlaka puan almaları gerektiğini söyledi. Cangök, Boluspor yenilgisinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Oyuncularım adına, şehrim adına çok üzgünüm. Bu sene yaşadıklarımızdan çıkarılacak çok ders var. Ne yazık ki talihsizlikler üst üste geldi. Bal-Kes markası bunları hak etmiyor. Oyuncularımızın da psikolojisi bozuldu. Sahaya moralimiz bozuk çıkıyoruz. Bir de adil yönetim olmayınca yapacak bir şey kalmıyor. Bana göre penaltımız verilebilirdi. Ama hakem vermedi. Kadir de maç sonrası topun eline çarptığını söyledi. Bu takım 9 maç üst üste kazanamayacak bir takım değil. Hocasız çıksalar kazanırlar ama olmayınca olmuyor. Artık maçların bir an önce bitmesini bekliyoruz. Ligden düşmek gibi bir korku yaşamak istemiyoruz. Rakiplerin kaybedeceği puanlardan çok kendimiz artık maç ve puan kazanmalıyız. Sıkıntı yaşaMamak için en az 3 puan daha almalıyız. Bunun sonu kötü olmasın. Balıkesirspor her zaman için bu ligde kalmalı, en kötü yeri de burası olmalı. Bunun için hepimiz çaba sarfetmeliyiz" dedi.



Cangök, maçta kadroya giremeyen Bekamenga'nın moralsiz olduğunu söyleyerek, geçen haftaki antrenmanların bir çoğuna mazeret göstererek çıkmadığını ve maç kadrosuna da alınmamasını istediğini söyledi. Cangök, kampta disiplinsiz davranışları nedeniyle maç kadrosuna alınmayan İshak'la ilgili kararı ise yönetimin aldığını vurguladı.



HEDET PLAY-OFF



BOLUSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, Balıkesir'de Play-Off yolunda çok önemli bir üç puan kazandıklarını söyledi. Çapa, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Orta sahada Yusuf Emre'nin olmayışı oyun kurgumuzu biraz bozdu ancak penaltı da kaçırmamıza rağmen kazanmayı bildik. Kalan 4 maçtan 3'ünü evimizde oynayacağız. Lig sonunda Play-Off hattında kalmak ve Play-Off maçlarında yer almak istiyoruz" dedi. - Nalıkesir