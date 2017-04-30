Balıkesirspor-Boluspor: 1-2





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Candaş Eybil (xx)



BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx)- Cüneyt (x), Oğuzhan (xx), Glumac (x), Bülent (x), Eray (xx) (Dk.90 Anıl), Nizamettin (x), Foxi (xx) (Dk.72 Çağatay x), Doğa (x) (Dk.65 Mehmet xx), Abdulkadir (x), Burak (xxx)



BOLUSPOR: Melih (xxx)- Furkan (xxx), Ramazan (xx), Alim (xxx), Umut (xx), Özgür (xx), Kadir (xx), Akabueze (xxx) (Dk.72 Abdulkadir Özdemir xx),Guido (xxx) (Dk.90 Qinten Tevrede), Andre Santos (xx) (Dk.80 Hakan), Poepon (xxx)



GOLLER: Dk.8 Burak (Balıkesirspor), Dk.28 Poepon, Dk.54 Akabueze (Boluspor)



SARI KARTLAR: Oğuzhan, Bülent, Glumac, Abdulkadir (Balıkesirspor), Alim, Abdulkadir Özdemir (Boluspor)



TFF 1'inci Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen Balıkesirspor, 4 as oyuncusunun kadroda olmadığı maçta evinde Boluspor'a da öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Boluspor penaltı atışından yararlanamadı.Bu skorla Balıkesirspor 36 puanda kalırken 47 puana ulaşan Boluspor, son 4 hafta öncesi Göztepe'yi geçip play off hattına yükseldi.



3'üncü dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin ara pasıyla buluşan Burak'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.



7'nci dakikada Bolusporlu Guido Koçer'in şutunda top kaleci Vukovic'ten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.



8'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Foxi nefis bir ara pasıyla Burak'ı gördü. Burak bu kez kaleci Melih'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.



28'inci dakikada skora eşitlik geldi. Furkan sağdan ortaladı, Poepon kafayla topu kaleci Vukovic'in solundan filelere gönderdi: 1-1.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



54'üncü dakikada Boluspor üstünlüğü yakaladı. Andre Santos'un pasıyla ceza alanına giren Akabueze kaleci Vukovic'i de geçtikten sonra topu boş kaleye yuvarladı: 1-2.



62'nci dakikada Boluspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Poepon, Glumac'ın darbesiyle yerde kaldı. Hakem Süleyman Abay, penaltı noktasını gösterdi. Andre Santos'un vuruşunda Vukovic soluna giden topa iyi uzandı ve topu kornere çeldi.



71'inci dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğin üstünden az farkla auta gitti.



87'nci dakikada ev sahibinde Burak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı karıştı. Top Kadir'in eline çarptı, Balıkesirsporluların penaltı itirazlarına rağmen Hakem Abay oyunu devam ettirdi.



Balıkesirspor'un 6 dakikalık uzatmadaki çabası da yetmeyince Boluspor sahadan 3 puanla ayrıldı.



- Balıkesir