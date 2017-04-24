Balıkesirspor-Altınordu Notları





TEK DEĞİŞİKLİK



Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını Altınordu karşısına çıkardı. Cangök, Gaziantep'te yedek oturttuğu golcü Bekamenga'yı cezalı Foxi'nin yerine sahaya sürdü. Cezalı olan Nizamettin bu maçta da forma giyemedi.



Altınordu'da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise cezalı Kerim'in yokluğunda sağ bekte Uğur'u oynatıp, orta sahada Oğulcan'ın yerine cezası biten Arif'e şans tanıdı. Konuk ekipte sakatlığı süren Abdülkadir ve Enis de oynayamadı. Altınordu'da U17 Milli Takımı'na davet edilen kaleci Berke de ilk 11'de sahaya çıktı. 16 yaşındaki eldivenin yarın milli takım kampına dahil olacağı belirtildi.



Balıkesirspor-Altınordu müsabakasında tribünler boş kaldı. Yaklaşık bin Balıkesirsporlu taraftarın izlediği müsabakada maraton tribünendeki Onkolikler takımlarına destek vermeye çalıştı. 50 kadar Altınordulu futbolsever de kale arkasındaki yerini aldı. Kırmızı-lacivertliler kale arkasına "Armamız onurumuzdur" yazılı pankartı açtı - Balıkesir