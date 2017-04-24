Balıkesirspor-Altınordu Maçı Soyunma Odaları





BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Can Cangök, 1-1 son eren Altınordu maçında camianın galibiyet hasretini dindiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Her şeye rağmen alınan 1 puanın altın değerinde olduğunu vurgulayan Cangök, "7 haftadır kazanamıyorduk. 8'inci maçta taraftarımıza üç puan hediye etmek istiyorduk. Maçı kazanabilirdik, ancak farklı bir şekilde kaybedebilirdik de. Bu takımın tüm sıkıntılara rağmen 1.Lig'de bu konumda olmasının da başarı olduğuna inanıyorum. Aylarca ilk 2'yi, ardından Play-Off'u kovaladık. Ancak çektiğimiz sıkıntılar nedeniyle hedeften uzaklaştık. 13-14 futbolcuyla dar bir kadromuz var ve buna rağmen iyi bir konumdayız. Bu oyuncular yerlisiyle, yabancısıyla ellerinden geleni yapıyor. Süper Lig'den düştük ama bu ligin değerini bilmeliyiz. Orduspor, Sakaryaspor gibi olmayalım" dedi. Cangök, Bekamenga'nın oyundan çıkarken gösterdiği tepki ile ilgili soruya da, "Bekamenga'nın benimle bir sorunu yok. Çok iyi bir oyuncu ama yaşadığımız sıkıntıların onu da etkilediği bir gerçek. Ayrıca sahada iyi olmadığı için kendisine kızıyor olabilir. O da mental olarak yoruldu" yanıtını verdi.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Balıkesirspor karşısında 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Eroğlu şöyle konuştu:



"Üç maçtır bir seri yakalamıştık. Balıkesir'e de kazanmaya geldik. Rakibin deneyimli ayakları vardı. İlk yarı önemli fırsatlar bulduk ancak yararlanamadık. Ön bölgede çok acemice telaş yaptık, topu ayağımıza dolaştırdık. İkinci yarı golü bulduk. Farkı artıracak pozisyonlarda son pası iyi yapamadık. Balıkesirspor duran toptan güzel bir gol atınca daha coşkulu oynamaya başladı. İki taraf da kazanmak için elinden geleni yaptı. Kazansaydık 42 puana ulaşacaktık ve daha iddialı bir konuma gelecektik. Biz hem hedef kovalayan hem gençlere şans veren bir takımız. Kalan 5 maçı kazanmak için oynayacağız. Play-Off'a kalıp, Süper Lig'e yükselirsek, orada da güzel işler yapacağımıza inanıyorum." - Balıkesir