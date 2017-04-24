Balıkesirspor-Altınordu: 1-1





STAT: Atatürk



HAKEMLER : Sarper Barış Saka (xx), Engin Erdem (xx), Soner Maraş (xx)



BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx)- Okan (xx), Glumac (xx), Cüneyt (xx), Bülent (xxx), Mehmet (xx) (Dk.80 Doğa), İshak (xx), Eray (xx), Burak (xx) (Dk.90 Anıl), Abdulkadir (xxx), Bekamenga (x) (Dk.57 Oğuzhan xx)



ALTINORDU: Berke (xxx)- Uğur (xxx), Yusuf Abdioğlu (xx), Sinan (xx), Yusuf Acer (xxx), Barış (xxx), Arif (xx) (Dk.72 Oğulcan x), Serkan (xx) (Dk 81 Alican), Okan (xxx), Erdoğan (xx), Fatih (xx) (Dk.59 Hasan Kabze x)



GOLLER: Dk.64 Abdulkadir (Balıkesir), Dk.48 Barış (Altınordu)



SARI KART: Glumac (Balıkesirspor)



TFF 1'inci Lig'de son 3 karşılaşmasını kazanıp play off için umutlanan Altınordu, Balıkesirspor deplasmanında takıldı: 1-1. Altınordu, bu sonuçla 40 puana yükselerek ilk 6'ya girme şansını zora soktu. Puanını 36 yapan Balıkesirspor ise orta sıralarda kaldı.



7'nci dakikada Eray'ın pasında ceza alanında topla buluşan Burak kaleci Berke'yi de çalımlamak isteyince topu kaybetti..



8'inci dakikada Bülent'in soldan ortasında Mehmet kafayı vurdu, top yanda auta çıktı.



17'nci dakikada Yusuf Acer'in solda ortasında, son anda kademeye giren Bülent topu uzaklaştırdı.



31'inci dakikada Arif ceza alanında topla buluştu, ancak çok kötü vurdu.



37'nci dakikada Fatih sert vurdu, kaleci Atilla üstüne gelen topu iki hamlede güçlükle önledi..



48'inci dakikada Altınordu öne geçti. Uğur'un sağdan ortasında Barış kafayla fileleri havalandırdı: 0-1.



55'inci dakikada Barış bu kez ceza sahası dışından yerden sert vurdu, kaleci Atilla ikinci bir gole izin vermedi.



57'nci dakikada Balıkesirspor santrafor Bekamenga'yı çıkarıp, yerine stoper Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Kamerunlu bu değişikliğe tepki gösterirken, su şişelerini tekmeledi. Kapalı tribündeki taraftarlar ise Bekamenga'yı protesto ederek, "Adam gibi oyna" tezahüratını yaptı.



64'üncü dakikada Balıkesirspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbet vuruşta topun başına geçen Abdulkadir yaklaşık 30 metreden mükemmel vurdu, genç kaleci Berke bu kez çaresiz kaldı: 1-1.



83'üncü dakikada Okan'ın ortasında Burak'ın kafası yandan auta çıktı.



89'uncu dakikada Barış yerden vurdu, kaleci Atilla son anda topu kornere çeldi.



90'ıncı dakikada Uğur'un ortasında top Okan'a çarptı, kaleye yönlenen topu zkaleci Atilla bloke etti.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



- Balıkesir