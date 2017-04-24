Balıkesirspor: 1 - Altınordu: 1
TFF 1 Lig 29. haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Balıkesirspor, Altınordu ile karşılaştı.
Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. Balıkesirspor puanını 36 yaparken, Altınordu da haftayı 40 puanda kapattı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 59 Oğuzhan Çapar), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık (Dk. 90+3 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Altınordu: Berke Özer, Uğur Aslankuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 81 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 60 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Goller: Dk. 49 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 64 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor)
Sarı kart: Dk. 78 Glumac (Balıkesirspor)