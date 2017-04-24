Balıkesirspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1 Lig 29. haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Balıkesirspor, Altınordu ile karşılaştı.

Balıkesirspor: 1 - Altınordu: 1

Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. Balıkesirspor puanını 36 yaparken, Altınordu da haftayı 40 puanda kapattı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 59 Oğuzhan Çapar), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık (Dk. 90+3 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Altınordu: Berke Özer, Uğur Aslankuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 81 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 60 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

Goller: Dk. 49 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 64 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 78 Glumac (Balıkesirspor)


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