Balıkesirliler Sandık Başında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, anayasa değişikliği referandum unda oyunu Çiğdem Batubey Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Nurgül Uğur'la Paşaalanı Mahallesi'ndeki okula gelen Başkan Uğur'u, partililer karşıladı. Uğur, 1222 numaralı sandıkta "Ya Allah, bismillah" diyerek oyunu kullandı. Başkan Uğur, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Demokrasinin en güzel yanı halkın tercihine müracaat etmektir. Ülkemizde her zaman milletimizin dediği oluyor. Milletimiz ne diyorsa siyasiler, iktidarlar onu uygulamak mecburiyetinde. Bugün de anaya değişikliği ile ilgili bir halk oylaması yapılıyor. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak. Tahmin ediyorum sonuçlar 20.00'de belli olur. Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Bu seferde referandum da en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Milletin tercihi neyse ona uyulacak" dedi.



917 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK



Balıkesir ve ilçelerinde 917 bin 350 seçmenin 2 bin 942 sandıkta oy kullanması bekleniyor. Şu ana kadar il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.