Balıkesirliler Sandık Başında

BALIKESİR'de, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında vatandaşlar sandığa gidip, oylarını kullanmaya başladı.



Balıkesirliler, saat 08.00'den itibaren okullarda oy kullanıyor. Oy kullanma normal olarak devam ederken, ilginin yoğun olduğu gözlendi. Yaşlı ve engeliler, Altıeylül İlçesi'nde bulunan ve az merdivenli olan Altıeylül Ortaokulu'nda bu yıl da oyunu kullandı. Yaşlı ve engeliler, sağlanan kolaylık için yetkilileri teşekkür etti.



Altıeylül Ortaokulu'na gelen 68 yaşındaki Hatice Sezen, annesi 89 yaşındaki Zehra Sezen ile birlikte 1005 numaralı sandık başına gitti. Zehra Sezen, kızı İlE oyunu sandığa attıktan sonra okul koridorundaki bankta bir süre dinledi. Zehra Sezen, 70 yıldan bu yana oy kullandığını ancak kaç kez sandığa gittiğini anımsayamadığını söyledi.



lı - Balıkesir