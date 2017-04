Balıkesirli Bisikletçilerden M. Kemalpaşa Turu

Balıkesir Pedal On Bisiklet Grubu üyeleri, Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret etti.



Balıkesir'de bisiklet sporuna gönül veren kişilerden oluşan Pedal On Grubu, ülkenin çeşitli yerlerine bisikletleriyle yaptıkları turlarla tanınıyor. Grubun bu kez son durağı ise M. Kemalpaşa oldu. Balıkesir'den yola çıkan grubu ilçede verdiği molada Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da yalnız bırakmadı. Grup başkanı Osman Demiryılmaz, hiçbir ticari maksat ve beklentilerinin olmadığını, sadece bisiklet severlerin bir çatı altında toplandığı bir grup olduklarını söyledi.



Kurtulan ise, "Bisiklet grubunun ilçemizi ziyaret etmesi bizi sevindirdi. İlçemizin güzelliklerini gittikleri her yerde anlatacaklar" dedi. - BURSA