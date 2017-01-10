Balıkesir Ydg-H'ye Operasyona 2 Kardeşe Tutuklama

Ydg-H'ye operasyona 2 kardeşe tutuklama



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik düzenlenen operasyonda 2 kardeş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.



Edremit Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri tarafından Akçay Mahallesi'nde geçen perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden farklı isimlerle PKK lehine övücü, Türkiye Cumhuriyeti ile polis ve asker aleyhinde küçük düşürücü, aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları tespit edildiği belirtilen S.Ç (Suat Çapkın) (21) ve S.Ç (Soygan Çapkın) (22) evlerinde gözaltına alındı. Emniyette süren 5 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı. Zanlıların PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) üye olduğunun belirlendiği bildirildi.