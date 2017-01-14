Balıkesir Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te Yapıldı

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te yapıldı (3)



YARGITAY BAŞKANI AYVALIK'TA



Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ndeki deve güreşlerini izledi. Güreşlerden sonra Ayvalık'a geçen Cirit, önce Taksiyarhis Anıt Müze ve Taş Kahveyi gezdi. Daha sonra Cunda'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Yemeğe Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay mensupları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, İş adamı Ahmet Sucu, ildeki kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurum müdürleri katıldı.