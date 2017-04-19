Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın Hayırsever Ziyareti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Edremit ilçesinde daha önce 24 derslikli Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunu yaptıran Hayırsever Ayşe Büyükdalgıç'ı ziyaret etti.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gürhan Kuştutan'ın da katıldığı ziyarette Vali Ersin Yazıcı eğitime verdiği katkılardan dolayı Hayırsever Ayşe Büyükdalgıç'a teşekkür etti. 24 derslikli Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunda 15 öğretmen görev yapmakta olup 382 öğrenci eğitim görmekte. - BALIKESİR