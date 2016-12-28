Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Projeye Ortak Oldu

Balıkesir Üniversitesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında, mesleki ve teknik eğitimdeki verimliliği artırmayı amaçlayan ve kısa adı "3MVET" olan uluslararası projeye ortak oldu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje, makine mühendisliği, metal teknolojileri ve metalurji meslek alanlarında eğitim ve staj içeriklerinin belirlenmesinde aktif görev üstlenen teknik öğretmenlerin ve firmalardaki ustabaşıların/formenlerin senkronize bir şekilde eğitilmesi neticesinde, mesleki ve teknik eğitimdeki verimliliği artırma temel amacını taşıyor.



Bulgaristan, Almanya, Türkiye ve İspanya'dan 8 organizasyonu bir araya getiren projenin yerel koordinatörü olan Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fahri Çakı, projenin, makine mühendisliği, metal teknolojileri ve metalürji meslek alanlarında öğretmen, ustabaşı ve formenler ile diğer mesleki ve teknik eğitim paydaşlarını içermek üzere en az 3 bin 368 kişiye doğrudan fayda sağlamasını beklediklerini belirtti.



Çakı, projenin, mesleki ve teknik eğitim öğrencileri, stajyerler ve uzmanlar üzerinde önemli bir etki oluşturacağını vurgulayarak, "Proje, teorik ve pratik programların tasarımı süresince mesleki ve teknik eğitim okulları ile iş dünyası arasında günümüzde var olan aktif iş birliği sorununun çözümüne de yönelmektedir." ifadelerini kullandı.



Proje ekibinden Doç. Dr. Fahri Çakı ve Yrd. Doç. Dr. Akın Ataş, 21-23 Kasım tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde gerçekleştirilen projenin açılış ve tanıtım toplantısına katıldıktan sonra Prof. Dr. İrfan Ay'ın da katılımıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir'e proje hakkında bilgi verdi.



Eylül 2018'de tamamlanması öngörülen projede, Balıkesir Üniversitesi adına Proje Koordinatörü Doç. Dr. Fahri Çakı ve araştırmacılar Prof. Dr. İrfan Ay, Yrd. Doç. Dr. Kerem Demircioğlu, Yrd. Doç. Dr. Akın Ataş, Okt. Dinçer Kanbur, araştırma görevlileri Oğuzcan İnal ve Fatih Balıkoğlu görev alıyor.